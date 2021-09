Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, parla del rientro di Sergio Ramos, arrivato a parametro zero dal Real Madrid: "Non c'è una data per quanto tornerà disponibile, ma siamo ottimisti: presto potrà stare con noi. E' in fase di recupero, sta bene moralmente. Chiaramente un calciatore vuole sempre giocare, è questo a renderlo felice. Ma siamo tranquilli e lui pure deve esserlo. Quando sarà completamente recupero e raggiungerà il livello dei compagni sicuramente avrà la possibilità di giocare e speriamo che sarà presto".