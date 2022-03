Mauricio Pochettino ha parlato alla vigilia della sfida che attende il suo Psg nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Queste le sue parole:



Come si difende il vantaggio dell'andata?: ''Il modo migliore per difendere l'1-0 dell'andata è giocare per vincere. Lo abbiamo fatto a Parigi e dobbiamo ripeterci a Madrid. Sarà una partita diversa, ci vorrà grande concentrazione".

Pochi dubbi sulla presenza di Mbappé: "Sta bene. Ha sentito dolore subito dopo aver subito il colpo, ma dopo un paio d'ore camminava normalmente. Speriamo che domani possa allenarsi e giocare senza problemi".

Infine un commento su Neymar: "È concentrato sulla sfida, porterà la sua mentalità e la sua positività. La Champions League è una competizione diversa dal campionato e Neymar è qui con noi per vincere questa competizione. Domani mostrerà tutto il suo talento".