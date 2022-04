Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, ha parlato del futuro di Kylian Mbappé alla vigilia della sfida con il Clermont: "Voglio il meglio per lui e per il club e la cosa migliore è che resti qua, sia per il Psg che per Kylian". L'attaccante francese ha il contratto in scadenza e non ha ancora deciso quale sarà il suo prossimo club.