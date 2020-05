Per qualcuno i 20 milioni che il Milan sborsò al Real Madrid per Theo Hernandez erano troppi. Tra buonissime prestazioni, sei gol e lo zampino in quasi tutte le vittorie rossonere, il terzino francese si è ritagliato un ruolo di primo piano al Milan. Ma non solo, anche le attenzioni del Psg.



LEONARDO ALZA IL PRESSING - Al di là delle smentite di rito dell'agente, Leonardo si è fatto vivo in prima persona per sondare il terreno. C'è la forte volontà di portare Theo sotto l'ombra della Tour Eiffel. Un’offerta dei francesi è possibile, ma dovrà superare i 50 milioni di euro per creare qualche dubbio al Diavolo. Che non ha intenzione di privarsi del miglior acquisto della scorsa sessione estiva, salvo proposte davvero indecenti. Lo stesso continua a mandare segnali d'amore al club rossonero sui propri account social.