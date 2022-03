Il PSG si prepara all'assalto decisivo per Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Fichajes.net, i francesi sono pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro per il centrocampista della Lazio, obiettivo di lunga data. Il Sergente, dal canto suo, vuole fare il salto di qualità in una big, e a Parigi potrebbero dargli questa possibilità.