Layvin Kurzawa è in uscita dal PSG, ma il suo ricco ingaggio è un ostacolo importante per i club che si sono interessati a lui. Fra questi c'è anche la Juventus, ma è la Lazio in pole position per i contatti avviati da tempo con l'entourage del giocatore. E secondo la stampa francese il club parigino per agevolarne l'addio è pronto a partecipare al pagamento dell'ingaggio per questa e la prossima stagione pur di liberare spazio nel monte salariale.