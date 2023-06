I vertici del PSG stanno prendendo in considerazione anche la candidatura di Sergio Conceicao per il post Galtier. Lo scrive il quotidiano francese Le Parisien: quello dell'allenatore del Porto - si legge - è uno dei nomi più caldi dopo che la trattativa per Nagelsmann è definitivamente naufragata. In pole al momento resta comunque Luis Enrique, ex ct della Spagna.