I giorni passano, ma il Milan non molla. È ancora Marcus Thuram il primo obiettivo per l'attacco rossonero, lì dove solo Olivier Giroud e Rafa Leao sono certi di restare. Servono gol e qualità: la punta francese, che ha salutato il Borussia M'gladbach a zero, rappresenta una grossa occasione. Il classe 1997, considerato anche una prima punta, garantisce un buon numero di reti (16 nell'ultima stagione) e duttilità, una caratteristica molto apprezzata da Stefano Pioli.



LE CIFRE IN BALLO - Pioli appunto, che si è mosso in prima persona chiamando l'attaccante: a Milanello il 25enne potrebbe contare su una maglia da titolare quasi assicurata. A fare da contraltare è però l'aspetto economico: i rossoneri non possono spingersi oltre un ingaggio da 4,5 milioni di euro. Il Psg invece, deciso a rimpolpare la rosa di calciatori francesi, si è spinto fino a toccare quota 7 mln, bonus compresi.



FIDUCIA - C'è differenza, ma la lunga attesa può interpretarsi come un segnale positivo: sembrava scontato un suo approdo ai parigini, ed evidentemente la proposta del Milan sta facendo vacillare l'ex Sochaux. Non a caso Moncada si dice speranzoso su un esito positivo della trattativa. Intanto il Lecce ha riscattato Lorenzo Colombo per 2,5 milioni di euro: i rossoneri non se lo faranno scappare e faranno valere il controriscatto. Da sborsare 3,5 milioni di euro.