"On en a marre des mercenaires ! Il faut virer Messi !"



« Messi, fils de p*te ! Messi, hijo de p*ta ! »



Les supporters du PSG devant la Factory. Verratti et Neymar sont également ciblés.



I tifosi delnon ci stanno: dopo la questione Messi che è stato sospeso per due settimane per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita e dopo la sconfitta per 1-3 al Parco dei Principi contro il Lorient, è esplosa la contestazione sotto alla sede del club con i tifosi che hanno cantato "Parigi siamo noi".Successivamente, ecco la protesta contro Messi, proprio il fenomeno argentino chiamato addirittura "figlio di p...", e la gestione del club: "Basta mercenari, bisogna licenziare Messi e i dirigenti", il messaggio dei dimostranti parigini. Che ne hanno anche per Al Khelaifi, il proprietario visto come un timoniere assente, per Verratti ("Ti abbiamo cresciuto, ma se sei un uomo adesso te ne vai") e per Neymar di nuovo infortunato.