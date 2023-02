Une habitude chez Luis Campos pic.twitter.com/2M7pGUYEtc — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 19, 2023

Una scena di certo inusuale. Per tutti, non per lui. Nel corso della partita di Ligue 1 tra, al Parco dei Principi, il ds dei pariginiha lasciato la sua consueta postazione sugli spalti per andare in panchina e dare indicazioni alla squadra.Per il Psg, la crisi si fa sempre più pesante con il passare delle settimane. E a traballare è la panchina del tecnico Galtier, dopo tre sconfitte consecutive controinin campionato ein Champions League. Dopo essersi portati sul doppio vantaggio con, i padroni di casa hanno subito un’incredibile rimonta in pochi minuti, arrivando ad essere sotto 3-2 a un quarto d’ora dalla fine.Il direttore dell’area tecnica del Psg, con alle spalle un buon passato in panchina, ha a quel punto pensato bene di scendere in campo per guidare la squadra da vicino, quasi sostituendo l’allenatore.Merito dei consigli di Campo? Forse. Per il direttore, in ogni caso, non si tratta della prima volta: già in passato si è reso infatti protagonista di scene simili al Monaco, in un paio di occasioni nella stagione 2014-15. In Ligue 1, ma anche in Champions League nella sfida dei gironi contro lo Zenit. Ogni tanto, Campos scende… in campo.