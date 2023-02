Accostato all'Inter, Presnel Kimpembe è in rotta con il PSG: come riferito da Goal, il difensore francese non gradisce la gestione dei giovani prodotti del vivaio, spesso allontanati dal club, e preferirebbe una loro valorizzazione. Kimpembe, si legge, si sente più vicino a loro che alle stelle Messi e Neymar.