Sembra non avere fretta Leonardo, ds del Paris Saint Germain. Dalle parti di Parigi sono tanti i calciatori in scadenza a giugno 2020 ma, ad oggi, è tutto congelato: trattative aperte per il rinnovo non ce ne sono e allora dalla Francia (Le10sport) si chiedono chi, dei tanti, si fermerà in Francia a fine stagione. Le situazioni in bilico sono quelle di Edison Cavani, Julian Draxler, ​Thomas Meunier, ​Eric-Maxim Choupo-Moting e ​Layvin Kurzawa.