Ottavi di finale di Champions League, si parte col botto. Questa sera, fischio di inizio alle ore 21, la gara d’andata dello scontro forse più interessante, affascinante, ricco. Di talenti, certo, come di milioni, fuoriclasse anche in panchina, ovunque. Paris Saint Germain contro Real Madrid, due delle favorite alla vittoria finale. Lionel Messi che torna a sfidare il Madrid, gli italiani Verratti e Donnarumma protagonisti: il primo di sicuro in campo, Gigio in ballottaggio con Navas ma sempre chiacchierato, lui il miglior giocatore dell’ultimo Europeo fermo in panchina.



Il Real di Ancelotti è primo in Liga a +4 sul Siviglia secondo e potrà osservare da vicino Mbappé, che dal prossimo anno potrebbe volare in Spagna. I Blancos hanno vinto il girone in cui era presente l’Inter, il Psg è arrivato secondo dietro il Manchester City. Si parte, Psg-Real atto primo.



PROBABILI FORMAZIONI



Psg (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo, Paredes, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. Allenatore Pochettino



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti



Arbitro: Orsato

Tv: Canale 5, Sky Sport Uno