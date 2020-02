Il Paris Saint-Germain è al lavoro per il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé. Come scrive As, l'idea del club parigino è quello di tenere il classe '98 fino al 2022, quando si disputerà il Mondiale del Qatar, e sono pronti a offrire un ingaggio da 50 milioni di euro a stagione, a livello di Ronaldo e Messi. Il Real Madrid, dal canto suo, coltiva il sogno di portare in blanco l'ex Monaco, sperando in un mancato rinnovo e andando all'assalto nell'estate del 2021, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Scontro totale per il fuoriclasse campione del mondo.