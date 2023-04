Il Paris Saint-Germain sta camminando verso il raggiungimento di un nuovo titolo di Ligue 1. A sei giornate dalla conclusione del campionato, ha otto punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia. Nonostante la possibilità di vincere il titolo, l'obiettivo principale rimane la Champions League, il vero incubo dei parigini. In merito a ciò, il ds Campos ha in mente di rinforzare ancora la squadra. Il leader vuole incorporare i difensori Axel Disasi (AS Monaco, 25 anni) e Jean-Clair Todibo (Nizza, 23); il centrocampista Khépren Thuram (Nizza, 22) e un nuovo centravanti. Per quest'ultima opzione i principali candidati sono: Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte) o Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), anche se è il canadese Jonathan David (Lille, 23 anni) secondo L'Equipe, è il primo nell'agenda in questo momento. Per completare tutti questi acquisti, si stima che il PSG dovrà mettere sul tavolo circa 225 milioni di euro. Poiché si tratta di una cifra notevole, è chiaro che il tutto andrebbe a scapito della precedente partenza di numerosi membri dell'attuale squadra.