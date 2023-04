Il Psg del 2023/2024 potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Luis Campos metterà in vendita i giocatori che non hanno soddisfatto i parigini in quest'annata e, secondo il Parisien, gli unici ad avere il posto assicurato sono: Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti, Marquinhos.