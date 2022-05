Finita l'esperienza allo Sporting, Pablo Sarabia rientra al PSG ma non esclude un ritorno in Portogallo: "È fantastico. I tifosi mi hanno trattato come se fossi parte della loro famiglia e voglio ringraziarli. E' stato un piacere, e non lo dimenticherò mai. Lo sport forma una bella famiglia. Abbiamo vinto una coppa, abbiamo lottato per altri titoli che avrei voluto vincere. Lascio con questo caloroso benvenuto e un enorme supporto in mente. Un ritorno ? In futuro, non si sa mai. Quest'anno abbiamo fatto una buona corsa in campionato con 85 punti. Abbiamo provato di tutto, abbiamo dato tutto, i tifosi e la squadra", ha detto a Sport TV.