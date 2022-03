Il PSG vuole ingaggiare Ousmane Dembélé per sostituire Ángel Di María dalla prossima stagione. Il giocatore del Barcellona è in scadenza di contratto e dal termine della stagione sarà libero di firmare con i francesi. I blaugrana proveranno a trattenere il giocatore ma l'idea del giocatore non è così chiara al momento. Lo riporta l'Equipe.