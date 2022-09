Secondo i media francesi, il Paris Saint-Germain ha già pianificato il grande investimento per l'attacco nell'estate 2023. Con Messi in scadenza di contratto e orientato a lasciare la Francia, il club della capitale andrà su Antoine Griezmann, attualmente in prestito all'Atletico Madrid dal Barcellona. Per lui è pronto un contratto tra i 35 e i 40 milioni di euro lordi.