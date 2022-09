Lens-Troyes ha aperto la settima giornata di Ligue 1, che prosegue oggi con due partite. Alle 17 tocca alla capolista Paris Saint-Germain, che attende il Brest, a caccia di punti salvezza. Non ci sarà Renato Sanches, out per un problema muscolare. Alle 21 c'è il Marsiglia di Tudor che attende il Lille: occhi puntati su Alexis Sanchez, autore di tre gol in cinque partite.