L'apertura di Pochettino al Manchester United può portare Zidane sulla panchina del PSG. L'ex allenatore del Real Madrid avrebbe rifiutato nuovamente la corte del Manchester United ma valuterebbe un incarico al PSG. Secondo As, il tecnico francese, nonostante abbia dichiarato di essere un tifoso dell'Olimpique Marsiglia, sarebbe estremamente allettato dall'opportunità di allenare un squadra con tante stelle. Per ora Il PSG e Pochettino sono concentrati sull'importantissima partita di Champions contro il Manchester City, per decretare il primo posto in classifica del girone, ma chissà se nella fase ad eliminazione ci sarà ancora Pochettino.