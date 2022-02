Achraf Hakimi sarà il grande ex della sfida degli ottavi di Champions League tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Il terzino marocchino è stato intervistato da Marca per l'occasione: "Sarà una bella partita contro una squadra che ho nel cuore per tutto quello che mi ha dato come uomo e come giocatore. L'addio al Real? È dipeso un po' dalla mancanza di maturità e un po' dalla fiducia. Quando arrivi dalle giovanili è normale che il club non scommetta tanto su di te. Poi ho fatto due grandi stagioni al Dortmund e dovevo decidere cosa fare, visto che il Real ancora non mi considerava. Il Real aveva un'opzione ma non l'ha esercitata. Sono contento che altri grandi club abbiano investito su di me".