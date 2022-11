Sergio Ramos è tornato e ora vuole prendersi di nuovo tutto, dall'ennesima Champions al secondo Mondiale. Così racconta le proprie ambizioni alla vigilia di Juve-Psg: "Adesso c'è la gara di Champions a cui pensare, la Nazionale è un'altra cosa. Prima non giocavo a causa degli infortuni, ora sono a disposizione del Psg e della Spagna e sogno di vincere il Mondiale. Giocare questa partita di Champions mi aiuterà a tornare al livello tecnico necessario per queste competizioni, poi deciderà Luis Enrique"



CON MESSI - "Il mio rapporto con Leo è perfetto. In passato ci siamo affrontati molte volte, ma vince sempre il rispetto reciproco e la fratellanza. Meglio averlo come amico perché da avversario è un brutto cliente, Messi è un giocatore fantastico, sono passati tanti anni ma non ha mai smesso di essere al top. Lui è il più grande al mondo ed è un privilegio giocare con lui".