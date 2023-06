Buone notizie sullo stato di Sergio Rico, ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva dell'Ospedale Universitario Virgen del Rocío dallo scorso 28 maggio, dopo essere caduto a cavallo a El Rocío ed essere stato colpito alla testa da alcuni buoi in fuga. È uscito dal coma e la sua sedazione è stata rimossa. La scorsa settimana, dopo una piccola battuta d'arresto nel suo recupero, l'ospedale ha rilasciato una dichiarazione informando che su espressa richiesta della famiglia del portiere del Paris Saint Germain, non ci sarebbero stati più rapporti medici sulle sue condizioni a meno che non fossero stati apportati cambiamenti significativi. Cambiamenti che, fortunatamente, sono arrivati in positivo.



LE PAROLE DELLA MOGLIE – “Sta facendo piccoli passi avanti e la verità è che già vediamo la luce un po' di più. Grazie all'ospedale e al personale sanitario che si stanno comportando in modo incredibile non solo con Sergio ma con tutti i pazienti e, davvero, grazie a loro e grazie a Dio, a tutti coloro che ci hanno mandato molta forza, stiamo andando avanti e sono molto più incoraggiato" ha aggiunto, confermando che il calciatore non è più sedato e ha ripreso conoscenza: "Sì, a poco a poco se ne sta andando e sapevo fin dall'inizio che sarebbe andato avanti perché è un campione".