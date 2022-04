I rinnovi di Kylian Mbappé e Xavi Simons non sono gli unici che il direttore sportivo Leonardo avrebbe in agenda. In particolare quello di Warren-Zaïre Emery, considerato il più grande talento della rosa parigina. Il 16enne ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e il Paris Saint-Germain sta studiando il rinnovo. Lo riporta Goal.com.