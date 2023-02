Patrice Evra è stato condannato per insulti omofobi dal Tribunale di Parigi. La sentenza si riferisce a un video del 2019, dopo la partita di Champions League tra PSG e Manchester United (1-3 che consegnò il passaggio del turno ai Red Devils) nel quale l'ex terzino di Marsiglia, United e Juventus aveva riversato alcuni insulti ai parigini: "Paris, vous êtes des pédééééés, vous êtes des pédéééés... Ici, c’est les hommes qui parlent", tradotto: "Paris, Paris, siete delle checche, siete delle checche... Qui parlano gli uomoni". Insulti che sono costati a Evra 1.000 euro, da versare a due associazioni che si sono costituite parte civile, ossia Mousse e Stop Omofobia. Me Étienne Deshoulières, avvocato delle associazioni, spiega: "Le affermazioni omofobe di una personalità come Patrice Evra alimentano l'odio e la violenza nei confronti delle persone LGBY, in particolare nei paesi dove l'omosessualità è repressa penalmente. Come in Senegak, paese da dove viene Patrice Evra".