Il PSG è alle prese coi vincoli legati al fair play finanziario ed i movimenti in uscita potrebbero intensificarsi. Come riportato da fcinter1908.it, l'ultimo nome sulla lista dei partenti è quello dell'argentino Javier Pastore, cercato nelle sessioni precedenti di mercato dai nerazzurri e mai uscito definitivamente dai radar di Ausilio. Secondo il portale, il fantasista sudamericano interesserebbe al West Ham, che sarebbe disposto a pagargli un ingaggio da 8,5 milioni di euro a stagione: una concorrenza non facile da battere per la beneamata.