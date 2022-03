Altra fumata nera tra il Paris Saint-Germain e Marquinhos. Stando a quanto riportato da L'Equipe, le parti in causa non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto del brasiliano, attualmente in scadenza nel 2024. Manca l'intesa sul lato economico, ma al momento non filtra ottimismo: le prossime settimane saranno decisive per capire se ci sarà o meno margine di trattativa.