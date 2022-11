Carlos Soler, centrocampista offensivo arrivato al Psg in estate, ha parlato a Radioestadio:



"E' vero che dal mio arrivo non ho avuto molti minuti. Sapevo che sarebbe stato complicato perché stavo arrivando in un grande club con grandi giocatori, con molta qualità: dovevo adattarmi. Adesso mi sento bene, questa settimana per me è stata incredibile, fare il mio esordio da titolare è stato speciale".