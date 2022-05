Dopo vari approcci da parte del Barcellona per provare a portare in Catalogna Sadio Mané, il Paris Saint-Germain ha sorpassato i Blaugrana nella corsa per arrivare al nazionale senegalese. Il classe 1992 è in scadenza nel 2023 e i discorsi per il prolungamento con i Reds vanno a rilento. Lo riporta il Mirror.