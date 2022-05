Il Paris Saint-Germain, fresco dell'accorso per il rinnovo di Mbappé. vuole rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Les Parisiens, dopo aver valutato diversi profili, si sono inseriti nella corsa per arrivare a Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 di proprietà del Reims. Secondo quanto riportato da il Mirror, i francesi hanno sorpassato il Manchester United nella corsa per arrivare al nativo di Reims.