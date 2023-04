Oltre a essere stato raggiunto dalle polemiche per il momento grigio del Psg, Marco Verratti è stato colpito anche da un infortunio che gli costerà la gara contro il Nizza. Il centrocampista azzurro è stato costretto a dare forfait per un fastidio alle fasce muscolari posteriori della coscia destra, rimediato nel corso della gara persa per 0-1 contro il Lione. Lo riporta l'odierna edizione de L'Equipe.