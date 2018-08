Thiago Silva, capitano del PSG, ha parlato al termine della partita vinta per 4-0 dai parigini contro il Monaco, che ha regalato loro la Supercoppa francese.



Queste le sue dichiarazioni: "Siamo felici per la partita che abbiamo giocato oggi, soprattutto con i giocatori arrivati dopo questa preparazione. Sono stati molto professionali, hanno lavorato durante le vacanze. Dobbiamo congratularci con tutti per il lavoro svolto oggi. Tuchel? Va bene, ha portato molte cose positive, responsabilità. Ma cerca sempre di essere felice. Penso che tutti meritassero questo risultato, specialmente con lo staff che è arrivato e che ha dato molte cose positive, e ha cambiato molto. Spero sia solo l'inizio".