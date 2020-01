Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, parla del mercato dei campioni di Francia: "Ci sono situazioni peggiori nella vita che restare al Psg - ironizza Tuchel, alludendo a Cavani - Penso che alla fine starà bene, deve solo ritrovare fiducia e ritmo partita. E' un grande giocatore ed è un bene per noi non apportare modifiche nel gruppo. La concorrenza interna è una buona cosa".



Infine, su Icardi, a digiuno di gol: "Resta un giocatore importante per noi, anche se non segna lavora molto per la squadra, ha un grande impatto difensivo".