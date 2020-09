Thomas Tuchel, nuovo esterno del Paris Saint-Germain, dice la sua, in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Marsiglia, su Alessandro Florenzi, arrivato a Parigi in prestito con diritto di riscatto dalla Roma: “Può giocare anche lui, perché è una partita importante. Prenderemo una decisione dopo i prossimi due allenamenti. In Italia giocava in difesa, io lo considero piuttosto offensivo. Il suo arrivo ci offre più opzioni tattiche, ma l’idea è di sostituire Meunier sulla fascia destra. Spero di ammirare il Florenzi visto a Roma. È un calciatore molto affidabile, è stato per anni uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo. Mi piacciono la sua mentalità e la sua energia in campo. Spero sia pronto per giocare”.