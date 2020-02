Fuori da tre partite per infortunio, Neymar è a rischio anche per la sfida di Champions League di martedì tra il PSG e il Borussia Dortmund. Lo annuncia il tecnico dei parigini Thomas Tuchel dopo la vittoria sul Dijon in Coppa di Francia: "Non so ancora se potrò contare su di lui martedì. Non posso confermare al 100% che Neymar sarà in condizione di giocare contro il Dortmund. Non correremo rischi contro l'Amiens, questo è chiaro. Dobbiamo parlarne, decideremo il più tardi possibile, ma non possiamo rischiare la salute di un giocatore. Abbiamo una responsabilità. Decideremo con tutti il sabato: con il club, con i medici e con lui".