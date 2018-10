L'allenatore del Paris Saint Germain Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in extremis contro il Napoli: "A mio parere abbiamo iniziato molto bene, per i primi 15' con un buon gioco. Dopo abbiamo perso la nostra struttura, abbiamo giocato in modo troppo complicato, perdendo palle semplici. Il Napoli gioca insieme da vari anni, ha un gioco molto tattico. Il livello è molto elevato ed è molto difficile. Il gol del Napoli ci stava, nella ripresa abbiamo cambiato per giocare in modo più semplice e rapido. Abbiamo chiuso gli spazi, c'era molta intensità. Più passaggi, più occasioni, più chance di recuperare con un pressing alto. Abbiamo saputo reagire, questo per me è un match di 180'. Ora siamo 2-2, abbiamo avuto la chance di vincere ma bisogna migliorare".