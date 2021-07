Dopoilufficializza il suo terzo grandissimo colpo di questa sessione di mercato. Si tratta di Sergio Ramos, storica bandiera del Real Madrid che arriva a Parigi da svincolato e ha firmato un contratto che lo legherà al PSG fino al 30 giugno 2023.- "Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. È un grande cambiamento nella mia vita, una nuova sfida e un giorno che non dimenticherò mai. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto molto ambizioso, e di entrare a far parte di una squadra con grandi giocatori. È un club che si è già dimostrato ai massimi livelli con solide basi, voglio continuare a crescere con il Paris e aiutare la squadra a lavorare per vincere titoli"​