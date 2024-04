Psg, UFFICIALE: blindato Zaire-Emery

. Prima della partita di campionato al Parco dei Principi di Parigi contro il Le Havre, il club del presidente Nasser Al-Khelaifi ha annunciato ilal centrocampista francese classe 2006, che ha compiuto 18 anni lo scorso 8 marzo.commenta: "Sono molto orgoglioso e felice di continuare la mia avventura con il club dei miei inizi, il Paris Saint-Germain, il club della mia infanzia. Vorrei ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaifi, che è stato con me fin dai miei inizi, per la fiducia che ha riposto in me. Sono grato per tutto quello che il club ha fatto per me finora. Vorrei anche ringraziare tutti i miei ex allenatori e preparatori, ma soprattutto l'allenatore Luis Enrique, e tutti coloro che mi hanno accompagnato da quando sono arrivato qui nel 2014, tutte queste persone che fanno di tutto per aiutarmi ad avere successo, tutto lo staff del Paris Saint-Germain che mi spinge tantissimo con il loro sostegno, e i tifosi che, spero, continueranno ad essere orgogliosi".

aggiunge: "Siamo molto felici che Warren Zaire-Emery prolunghi il suo futuro al Paris Saint-Germain fino al 2029. Non avevo dubbi che avrebbe rinnovato il suo contratto perché crede nel progetto e il PSG è nel suo cuore. Da quando è entrato nel nostro club 10 anni fa, ha lavorato duramente per sviluppare il suo fantastico talento. Ha ancora molto da realizzare e sa che con il lavoro raggiungerà tutti i suoi obiettivi a Parigi. Warren ha a cuore il club e il collettivo più che se stesso, che è ciò che vogliamo in tutti i nostri giocatori. Siamo molto orgogliosi che un prodotto della nostra academy sarà al centro della nostra prima squadra negli anni a venire".