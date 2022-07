Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims.



L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. #WelcomeHugo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2022

Il. L'attaccante classe 2002 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club parigino.Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Hugo Ekitiké dallo Stade de ReimsHugo Ekitiké ha iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni all'FC Cormontreuil prima di entrare nel centro di allenamento dello Stade de Reims nel 2013. Il giocatore di 1'89 ha firmato il suo primo contratto da professionista con la sua squadra di allenamento durante l'estate 2020.Il neoparigino ha giocato per sei mesi con il club danese Vejle BK, da gennaio 2021, per un record di 3 gol in 11 partite.La scorsa stagione, Hugo Ekitiké è tornato allo Stade de Reims eSelezionato per la Francia U20 e vincitore dell'ultimo Torneo Internazionale Maurice Revello, l'attaccante 20enne è stato convocato anche all'Espoirs la scorsa stagione.