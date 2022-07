Merci, Nordi



Nordi #Mukiele verlässt RB Leipzig nach erfolgreichen gemeinsamen Jahren und wechselt zu @PSG_inside in die @Ligue1UberEats. — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 26, 2022

Galtier aveva annunciato rinforzi per ile il primo è arrivato in difesa. Non si tratta di, il cui futuro all'è ancora da definire, ma di: il difensore classe '97 arriva a titolo definitivo dall'e firma un contratto fino al 2027.