Il mercato del Paris Saint Germain entra nel vivo e a darne conferma è stato il neo allenatore Christophe Galtier che, presentando in conferenza stampa i prossimi impegni del club e i voli transatlantici che dovrà affrontare, ha confermato che nelle prossime ore molti colpi potrebbero essere messi a segno.



DA 1 A 5 COLPI - "Saliremo sull'aereo, faremo un viaggio di 12 ore, dormiremo e quando atterreremo avremo forse 1 o 2, forse 3, 4, 5 giocatori in più. Vedremo cosa succedrà questa settimana. Il club sta lavorando per migliorare la rosa".



DA SKRINIAR A SANCHES E PAREDES - Operazioni importanti che coinvolgono direttamente e indirettamente la Serie A con cui il club parigino ha diversi intrecci. I più importanti riguardano Milan Skriniar dell'Inter, che potrebbe essere il principale obiettivo per la difesa, e Renato Sanches, che resta obiettivo concreto del Milan a centrocampo. Ma anche le cessioni di Wijnaldum alla Roma e Paredes alla Juve che aprirebbero altri spazi di manovra per un rinforzo in mezzo al campo.