تعاقدت إدارة النادي العربي مع النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة ثلاث مواسم #فيراتي_عرباوي#العربي pic.twitter.com/7iAIuhHlFo — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) September 13, 2023

Ora è ufficiale.L'ormai ex giocatore del Paris Saint-Germain, dopo aver svolto le visite mediche con il club qatariota nelle scorse giornate, ha firmato ufficialmente il proprio contratto con la sua nuova società.Il PSG ha incassato 50 milioni di euro dalla squadra più titolata del paese che ha ospitato l'ultima edizione della Coppa del Mondo.LE PRIME DICHIARAZIONI - "Sono stato molto orgoglioso di indossare i colori del PSG, di lavorare fianco a fianco con così tanti grandi giocatori e di vincere 30 trofei. Il Parigi, il club e i suoi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Sarò parigino per sempre. Al-Arabi? Sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare questa stagione. Spero che potremo disputare una buona stagione, c’è tanta voglia. Non vedo l’ora di scoprire tutto su questa nuova realtà, dallo stadio ai tifosi fino a società, compagni e allenatori".