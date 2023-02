Il Paris Saint Germain ha ufficializzato attraverso un comunicato stampa che Kylian Mbappé soffre di una lesione muscolare alla coscia sinistra che lo costringerà ad almeno 3 settimane di stop. Una notizia terribile per Galtier, che non avrà a disposizione la sua stella e né il suo potenziale sostituto (l'affare Ziyech col Chelsea non è stato depositato in tempo). Mbappé salvo sorprese o recuperi lampo non ci sarà, infatti, contro il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.



IL COMUNICATO - Kylian Mbappé si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della coscia sinistra a livello del bicipite femorale. Il periodo di indisponibilità è stimato in 3 settimane