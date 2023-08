Gonçalo Ramos è ufficialmente un nuovo attaccante del PSG. Il portoghese classe 2001 è un nuovo giocatore del club parigino: prestito per un anno, riscatto obbligatorio a 65 milioni più 15 di bonus per il cartellino, Ottavo acquisto dei francesi, dopo Skriniar, Asensio, Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernández, Cher Ndour e Arnau Tenas.



IL SOSTITUTO DALL'ITALIA - Decisivo per l'acquisto del giovane attaccante Luis Campos, direttore sportivo portoghese. Per il Benifca ora è tempo di trovare il sostituto, che potrebbe arrivare proprio dall'Italia: si tratta infatti di Arthur Cabral, in uscita dalla Fiorentina, per una cifra di 20 milioni più bonus.