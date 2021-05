La notizia era stata anticipata già nella mattinata di oggi, ma ora è diventata ufficiale con ilche blinda la prima delle sue due stelle con cui era in trattative. L'attaccante brasiliano, infatti, ha messo oggi nero su bianco'ingaggio sarà di circa 30 milioni di euro netti all'anno a cui saranno aggiunti ricchi bonus fra cui figurerà anche un super-bonus in caso di vittoria della Champions League.Attraverso il sito del PSG (foto Psg.fr) arrivano anche le prime parole del giocatore: "È una grande felicità continuare l'avventura al Paris Saint-Germain. Sono molto felice a Parigi. È un vero orgoglio far parte di questo gruppo, lavorare con questi giocatori, questo grande allenatore e far parte della storia di questo club. Sono cose che mi fanno credere ancora di più in questo grande progetto. Qui sono cresciuto come persona, come essere umano e anche come giocatore. Quindi sono molto felice di rinnovare e spero di vincere molti altri trofei qui".​