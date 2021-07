Ieri l'ufficialità di Achraf Hakimi, oggi un altro arrivo per il Paris Saint-Germain: quello di Sergio Ramos. Gaffe del PSG: il club parigino annuncia sul proprio sito che l'ex capitano del Real Madrid indosserà la maglia numero 4, senza però diramare il comunicato con l'ufficialità dell'ingaggio. Nell'articolo, poi rimosso dal sito, Ramos rilasciava le prime parole a PSG TV: "Questo numero 4 mi piace molto per scaramanzia, perché l'ho avuto dall'inizio della mia carriera e poi mi ha accompagnato per tutta la vita, mi ha portato avanti, ha portato fortuna e molte vittorie. Ora il n°4 fa parte di me come persona e come professionista. Per me è un privilegio poter indossare questo numero in una squadra così grande, il Paris Saint-Germain. Quindi sarà necessariamente molto speciale poter indossare il mio numero qui a Parigi".