Malcom, attaccante brasiliano dello Zenit San Pietroburgo, ha elogiato il compagno di Nazionale Neymar jr ai microfoni di Foot Mercato: “Neymar è in assoluto uno dei migliori giocatori del mondo, il suo trasferimento non è un problema. Ogni anno segna tanti gol, questa è la volta buona per lui di vincere la Champions League con il PSG. Hanno una squadra fantastica, come anche il Barcellona”.