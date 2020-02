Willy Sagnol, ex terzino francese del Bayern Monaco, parla di Mauro Icardi, attaccante del PSG, a RMC Sport: "Rispetto alle recenti esibizioni di Icardi, non sarebbe sorprendente che a Dortmund sia Sarabia a giocare piuttosto che lui. Non corre più, non avanza più. È troppo facile dire che segna. Nel contesto del gioco, deve essere usato per qualcosa e questo non è più il caso".