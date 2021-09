I soldi non sono tutto, ma nel calcio come nella vita spesso fanno la differenza. Lo sa bene il Paris Saint-Germain, che grazie alla disponibilità economica della proprietà qatariota sta allestendo una vero e proprio dream team, che ha come grande obiettivo la Champions League. Certo, l'inizio non è stato dei migliori con il sorprendente pareggio di Bruges, ma la stagione è lunga e il Psg, grazie ai suoi campioni, reciterà di certo un ruolo da protagonista.uno dei 10 più forti di sempre, l'arrivo più importante della storia del club.Oggi L'Equipe ha svelato i dettagli del contratto della Pulce, che lo scorso giugno ha festeggiato 34 anni:, grazie a un bonus che potrà incassare di nuovo se decidesse di rimanere anche per il terzo anno a Parigi.Un fiume di soldi, che potrebbero fare la differenza anche nella scelta didi trasferirsi a Parigi il prossimo anno. Il norvegese del Borussia Dortmund, che ha una clausola da 75 milioni dal 2022, ha fatto capire di voler dare la priorità al progetto, ma l'aspetto economico sarà determinante., con il quale i rapporti sono ottimi (Donnarumma è solo l'ultimo esempio) e i contatti sono frequenti. Haaland è stato scelto per sostituire Mbappè, che salvo sorprese a luglio sarà un nuovo giocatore del Real Madrid dopo il no al rinnovo. Perez vuole anche l'ex Salisburgo, ma il Psg non ha nessuna intenzione di farsi battere su due fronti.